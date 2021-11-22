Знайшли ще один негативний вплив високого тиску

Літні люди з гіпертонією більш ніж у 2,44 раза частіше стикаються з епілепсією, ніж їхні однолітки із нормальним тиском. При цьому діабет, куріння та інші фактори такого впливу не мають.

Хворіють не тільки діти

Епілепсія проявляється не тільки в дитинстві, медична практика показує, що майже у третини пацієнтів захворювання виникає у літньому віці. При цьому за поширеністю серед вікових пацієнтів вона посідає третє місце після інсультів та хвороб, пов'язаних із деменцією.

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Самі вчені уточнюють, що поки немає даних про те, як саме гіпертонія пов'язана з розвитком епілепсії похилого віку. Однак вони побачили кореляцію та рекомендують пацієнтам з високим тиском звернути увагу на ризики.

Високий тиск може викликати епілепсію

Науковці зазначили, що з підвищеним артеріальним тиском зіштовхуватиметься все більше людей у всьому світі. Зменшити ризик розвитку епілепсії у людей похилого віку можна, якщо лікувати гіпертонію.

Зазвичай епілепсію, яка проявляється у літніх людей, пов'язують із церебрально-васкулярними захворюваннями, наприклад, з інсультом. Однак нинішнє дослідження показало, що саме гіпертонія – основний фактор ризику розвитку епілепсії, навіть з урахуванням перенесеного крововиливу в мозок.

Раніше вчені з'ясували, що збільшення споживання натрію (солі) на 1000 мг на добу підвищує ризик серцево-судинних захворювань на 18%. А збільшення споживання калію (найбільше в бананах) на 1000 мг на добу знижує цей ризик на 18%.