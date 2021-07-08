Як відбувалося дослідження

Вчені вивчили дані про стан здоров'я 296 тисяч жінок від 16 до 55 років. До вибірки дослідження були включені тільки ті учасниці, у яких до 2000 року не було діагностовано дисменорея.

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Щоб оцінити довгостроковий зв'язок цієї патології з впливом забрудненого повітря, фахівці також скористалися інформацією з Тайванської бази даних моніторингу якості повітря, зосередившись на концентрації оксиду азоту, діоксиду азоту, оксиду вуглецю і частинок діаметром не менше 2,5 мікрометрів.

Вплив брудного повітря на менструацію

Автори дослідження виявили, що з 2000 по 2013 роки 4,2% учасниць вперше звернулися до лікаря зі скаргами на болючі менструації. Найбільший ризик цього розладу був у дівчат і жінок з низьким рівнем доходу, які живуть в урбанізованих районах.

Важливим відкриттям було те, що коефіцієнт ризику розвитку дисменореї збільшувався від 16,7 до 33,1 раза для жінок і дівчаток з районів з найбільш забрудненою атмосферою в порівнянні з тими, хто живе в місцях з кращою екологією.

Цей ризик збільшувало підвищення рівня всіх шкідливих хімічних сполук, однак найбільший негативний ефект мав тривалий вплив великих забруднювальних частинок.

Вчені ще не знають, яким є механізм цього впливу, проте одним з факторів може бути тривалий емоційний стрес, який переживають жінки в районах з поганою екологією. Дослідники підкреслили, що в будь-якому випадку ці результати наочно демонструють необхідність державної стратегії зі скорочення викидів в атмосферу, які значно впливають на здоров'я людей.