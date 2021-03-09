Знайшли ще один поширений фактор, який впливає на порушення сну

Якщо ви помітили, що стали гірше спати, довго не можете заснути, а вдень томитеся від сонливості, можливо, вся справа в черепно-мозковій травмі, яку перенесли в минулому. Навіть легкий струс мозку може серйозно і надовго позбавити вас здорового сну.

Вчені з Університету Каліфорнії вирішили перевірити гіпотезу про те, що черепно-мозкові травми можуть бути пов'язані з розладами сну, на які скаржаться багато пацієнтів з такими ушкодженнями в анамнезі.

Також на тему: Як правильно вкладати дітей спати: поради науковців

Нове дослідження

Дослідники проаналізували дані за останні двадцять років понад 98,7 тисячі ветеранів збройних сил США, які перенесли ЧМТ, і порівняли їх з такою ж кількістю ветеранів без ЧМТ. З дослідження виключили учасників, які з самого початку спостережень повідомляли про порушення сну.

Черепно-мозкові травми та сон

Результати показали, що у 23% ветеранів з черепно-мозковими травмами протягом 14 років розвинулися розлади сну і зберігалися протягом двох років мінімум. Водночас в контрольній групі порушення сну були виявлені тільки у 16% учасників. Так, у 11% ветеранів з травмами розвинулося апное уві сні, у 12% – безсоння, в той час, як в контрольній групі ці показники склали приблизно 8% і 7% відповідно.

Після коригування даних з урахуванням різних факторів ризику розладів сну, таких як діабет, куріння, вживання психоактивних речовин, вчені прийшли до висновку, що черепно-мозкові травми підвищують ймовірність розвитку будь-яких таких порушень більш ніж на 40%.

Цей зв'язок була особливо сильним у пацієнтів, які перенесли легкий струс мозку в порівнянні з тими, хто отримав важкі та середньо-важкі черепно-мозкові травми.