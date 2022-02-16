Знайшли ще один позитивний вплив вакцинації проти коронавірусу

Вакцинація від COVID-19 помітно покращила психологічне самопочуття учасників дослідження, яке вивчає вплив пандемії на людей у ​​Сполучених Штатах.

Нове дослідження вакцинації

Дослідження підтверджує інтуїтивно зрозумілі висновки про те, чи вакцинація зменшує страхи, пов'язані з COVID-19, і чи призводить зменшення цих переживань до покращення психічного здоров’я та якості життя.

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Після початку пандемії COVID-19 серед населення різко зросли психологічні переживання та тривожність. Кілька факторів сприяли, наприклад, втрата роботи та доходу, соціальна ізоляція та зловживання психоактивними речовинами. Симптоми депресії зберігалися і посилювалися до 2021 року у більшості людей.

Вакцинація покращує психічний стан

Дані національного репрезентативного дослідження 8 090 дорослих, яких регулярно опитували в період з березня 2020 року по червень 2021 року, показали зниження сприйняття ризику, пов’язаного з COVID-19, і психологічного стресу після вакцинації.

Зокрема, дорослі, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 у період з грудня 2020 року по червень 2021 року, повідомили про відносне зниження психічного стресу на 7%.

Ці ефекти зберігалися і посилювалися щонайменше до восьми тижнів після вакцинації. Примітно, що хоча відповіді вакцинованих і ніколи не вакцинованих учасників відповідали подібним тенденціям до вакцинації, вони значно розходилися після вакцинації. Завдяки вакцинації люди відчували себе в безпеці.

Раніше нове дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності забезпечує реальний захист новонародженим.