Знайшли ще один страшний наслідок психічних захворювань

Люди з психічними захворюваннями в цілому більше схильні до ризику розвитку вікових захворювань. Однак в новому американському дослідженні представлені ще більш тривожні дані: такі розлади можуть додати кілька років до біологічного віку.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні міжнародна група вчених оцінювала біологічний стан 1037 жителів Нової Зеландії 1971-1972 років народження, за якими лікарі спостерігали 45 років. У кожного з учасників в різні періоди життя були діагностовані різні психічні захворювання, в основному шизофренія, депресія тривожний розлад, залежність від психоактивних речовин.

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Незалежні спостерігачі, яких залучили для дослідження, переглянули фотографії учасників і звернули увагу на те, що ті виглядають старшими за свої роки. Про їхні хвороби вони нічого не знали.

Старіння і психічні захворювання

Аналіз загального фізичного здоров'я показав, що у пацієнтів з найстійкішими симптомами психопатологій біологічний вік був в середньому на 5,3 року старший в порівнянні з тими, у кого ознаки були слабші, або лікувалися. Причому ознаки раннього старіння виявлялися у них вже починаючи з 26 років. У цих людей також було більше проблем зі слухом, зором, рівновагою, руховими когнітивними функціями.

Зв'язок психічних захворювань з раннім біологічним старінням збереглася і після того, як вчені скорегували дані з урахуванням статі, індексу маси тіла, шкідливих звичок і важких життєвих умов. Це означає, що причина не тільки в генетичних або соціальних факторах.

Чому виникає такий зв'язок

Вчені вважають, що ці результати підтверджують гіпотезу про те, що психопатології сприяють погіршенню стану фізичного здоров'я. У тому числі через хронічний стрес на тлі постійних переживань про свій стан. Крім того, такі пацієнти вкрай рідко ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом.