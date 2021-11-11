Нове дослідження ефективності ліків проти астми

Фахівці з Канади провели метааналіз чотирьох клінічних випробувань, у яких оцінювалася ефективність будесоніду та циклесоніду – кортикостероїдів для астматиків.

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У дослідженнях STOIC, PRINCIPLE, CONTAIN та Covis Pharma загалом брали участь 2317 амбулаторних пацієнтів, у трьох з них віком 37 – 45 років, ще в одному – 64 роки та старше. Автори метааналізу зосередилися на оцінці симптомів до 14 дня використання препаратів.

Ліки проти астми покращують перебіг коронавірусу

Вчені виявили, що показники симптоматичного поліпшення були вищими у добровольців відкритих досліджень, а не плацебо-контрольованих. Але навіть у випробуваннях за участю контрольної групи ймовірність будь-якого позитивного ефекту була на 92,5% вищою у порівнянні зі стандартним лікуванням.

Так, у дослідженні STOIC у групі пацієнтів, які приймали 800 мкг будесоніду двічі на день, показники госпіталізації були на 90% нижчими у порівнянні з пацієнтами, які отримували лише стандартне лікування. У добровольців, які використовували інгалятор двічі на день, значно швидше зникли симптоми COVID-19, у порівнянні з контрольною групою.

Автори метааналізу зробили висновок, що ці препарати потенційно можуть бути використані в терапії COVID-19, проте попередили, що всі дослідження мали серйозні обмеження. Зокрема, всі вони проводилися в різні періоди пандемії, у тому числі на самому початку, коли було набагато менше даних про прогресування захворювання та тяжкості ризиків.

Раніше американська фармкомпанія оголосила про успішне завершення ІІ фази клінічних випробувань нового препарату проти COVID-19 під назвою Paxlovid. Ефективність у зниженні ризику госпіталізації та смертності становила 89% — ці дані виявилися настільки вражаючими, що виробник запросив у FDA дозвіл на екстрене застосування ліків.