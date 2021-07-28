Хронічне запалення сприяє розвитку багатьох небезпечних хвороб, включаючи серцево-судинні та цукровий діабет 2 типу. Певні зміни в складі мікробіоти кишечника, яких можна домогтися зміною дієти, потенційно здатні протистояти цьому стану.

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Як відбувалося нове дослідження

У новому дослідженні вчені зі Стенфордського університету оцінили, як діють на мікробіоту і хронічне запалення два типи їжі – ферментована і з високим вмістом клітковини.

Клітковина є пребіотиком, тобто, створює хороші умови для розвитку корисних бактерій в кишечнику. Її багато у фруктах, овочах і цільнозернових продуктах. Ферментована їжа (квашена капуста, йогурт, місо і інші) містить корисні бактерії – пробіотики.

У дослідженні брали участь 36 здорових добровольців. Половина з них протягом 10 років отримувала їжу з великою кількістю ферментованих продуктів, раціон другої половини був багатий клітковиною. Автори дослідження брали зразки крові та калу в учасників перед початком експерименту, протягом 10 тижнів дослідження і після його закінчення.

Користь ферментованої їжі

Вони виявили, що у тих, хто їв багато ферментованої їжі, в крові стала нижче концентрація 19 запальних маркерів, а мікробіота кишечника стала більш різноманітною.

Це фактор, який свідчить про те, що склад мікробіоти став здоровішим.

У людей, які були в групі, яка одержує їжу з великою кількістю клітковини, таких змін не було. У них вчені знайшли тільки початкові ознаки позитивних змін в мікробіоті кишечника.

Ми очікували, що у клітковини є більш універсальний корисний ефект, в тому числі на різноманітність мікробіоти. Дані свідчать про те, що споживання великої кількості клітковини протягом короткого часу недостатньо для збільшення різноманітності мікробіоти,

– зазначили науковці.

Головним висновком дослідження вчені вважають те, що навіть при невеликих змінах дієти можна домогтися швидких змін в складі кишкової мікробіоти та реакціях імунної системи.