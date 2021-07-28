Знайшли ще одну корисну властивість квашенини

Ферментована їжа може швидко покращувати склад мікробіоти та знижувати рівень запалення. Дієта, багата на клітковину, не продемонструвала такого ефекту за 10 тижнів.

Хронічне запалення сприяє розвитку багатьох небезпечних хвороб, включаючи серцево-судинні та цукровий діабет 2 типу. Певні зміни в складі мікробіоти кишечника, яких можна домогтися зміною дієти, потенційно здатні протистояти цьому стану.

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Як відбувалося нове дослідження

У новому дослідженні вчені зі Стенфордського університету оцінили, як діють на мікробіоту і хронічне запалення два типи їжі – ферментована і з високим вмістом клітковини.

Клітковина є пребіотиком, тобто, створює хороші умови для розвитку корисних бактерій в кишечнику. Її багато у фруктах, овочах і цільнозернових продуктах. Ферментована їжа (квашена капуста, йогурт, місо і інші) містить корисні бактерії – пробіотики.

У дослідженні брали участь 36 здорових добровольців. Половина з них протягом 10 років отримувала їжу з великою кількістю ферментованих продуктів, раціон другої половини був багатий клітковиною. Автори дослідження брали зразки крові та калу в учасників перед початком експерименту, протягом 10 тижнів дослідження і після його закінчення.

Користь ферментованої їжі

Вони виявили, що у тих, хто їв багато ферментованої їжі, в крові стала нижче концентрація 19 запальних маркерів, а мікробіота кишечника стала більш різноманітною.

Це фактор, який свідчить про те, що склад мікробіоти став здоровішим.

У людей, які були в групі, яка одержує їжу з великою кількістю клітковини, таких змін не було. У них вчені знайшли тільки початкові ознаки позитивних змін в мікробіоті кишечника.

Ми очікували, що у клітковини є більш універсальний корисний ефект, в тому числі на різноманітність мікробіоти. Дані свідчать про те, що споживання великої кількості клітковини протягом короткого часу недостатньо для збільшення різноманітності мікробіоти,

– зазначили науковці.

Головним висновком дослідження вчені вважають те, що навіть при невеликих змінах дієти можна домогтися швидких змін в складі кишкової мікробіоти та реакціях імунної системи.