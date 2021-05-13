Знайшли ще одну користь помірного споживання алкоголю

Люди, які помірно випивають, на 20% рідше страждають від інфарктів, інсультів та інших серйозних проблем з серцево-судинною системою, ніж непитущі.

Як відбувалося дослдження

Вчені з Американського коледжу кардіології вивчили дані опитування, в якому взяли участь 53 064 учасники, середній вік яких –57,2 року, причому 59,9% – жінки.

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Споживання алкоголю класифікували, як низький (менше одного напою на тиждень), помірний (від одного до 14 напоїв на тиждень) або високий (понад 14 напоїв на тиждень). Також дослідники врахували такі моменти в опитаних як факт серцевого нападу, інсульту або пов'язаних з ним госпіталізацій.

З 53 064 учасників 7 905 (15%) мали гострі напади, пов'язані з ССЗ: з них 17% – в групі з низьким споживанням алкоголю і 13% – в групі з помірним споживанням алкоголю.

Алкоголь зменшує рівень стресу

Люди, які повідомили, що п'ють помірно, мали не тільки на 20% нижчий шанс отримати серйозні проблеми з ССЗ в порівнянні з групи з низьким споживанням алкоголю, але і нижчу активність мозку при стресі.

На думку вчених, помірне випивання знижує рівень активності мозку в стресових ситуаціях, які істотно збільшують ризик ССЗ, в тому числі інфарктів та інсультів.

Дослідження показує, що помірне вживання алкоголю добре впливає на зв'язок між мозком і серцем. Випивка в розумних межах може допомогти розслабитися і знизити рівень стресу. Можливо, саме за допомогою цих механізмів і зменшується ризик серцево-судинних захворювань,

– зазначили автори дослідження.

Однак науковці наголосили, що в алкоголю є кілька важливих побічних ефектів, в тому числі підвищений ризик раку, пошкодження печінки та формування залежності.

Тому кардіологи попередили, що результати дослідження – не привід пити більше. Вони просто можуть допомогти в розумінні засобів боротьби зі стресом.