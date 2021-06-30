Знайшли ще одну користь від видалення зубів мудрості
Джерело:Cochrane Library
Якщо стоматолог рекомендує вам видалити зуби мудрості, але ви не впевнені в доцільності цієї процедури, нове дослідження можливо переконає вас. Виявляється, ця поширена процедура здатна зробити вас гурманом.
Видалення зубів мудрості
Треті моляри, також називають зубами мудрості, з'являються зазвичай у віці між 17 і 26 роками. Оскільки ці зуби ростуть в обмеженому просторі, вони часто можуть впиратися в другі моляри, що може привести до розвитку ряду хвороб – від пошкодження коренів зубів до пародонтиту.
Також на тему: 5 секретів здорових зубів до Дня народження зубної щітки
Тому стоматологи рекомендують видаляти зуби мудрості превентивно, поки вони ще не почали завдавати незручності. Однак в науковому середовищі досі немає єдиної думки з приводу доцільності цієї процедури.
Покращення відчуття смаку після видалення зубів мудрості
У новому дослідженні фахівці вивчили дані 1255 пацієнтів, які проходили тестування запаху і смаку протягом 20 років. У 891 людини були видалені треті моляри, в інших - ні. Смакові функції всіх учасників перевіряли за допомогою розчинів сахарози, хлориду натрію, лимонної кислоти та кофеїну в різних концентраціях. Пацієнти мали прополоскати розчином рот, виплюнути, а потім повідомити, чи має рідина солодкий, солоний, кислий або гіркий смак.
У всіх учасників з видаленими зубами мудрості сприйняття всіх чотирьох смаків було в середньому на 3 – 10% краще, ніж у тих, хто не піддавався цій процедурі. Примітно, що найвищі показники були у жінок.
Чому так відбувається
На думку вчених, цей феномен можна пояснити двома причинами.
- По-перше, видалення третіх молярів може послабити нерви, які є в рецепторах в задній частині рота, і це призводить до підвищення чутливості всієї порожнини.
- Крім того, добре відомо, що після пошкодження периферичних нервів їхня чутливість може підвищуватися.