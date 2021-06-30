Знайшли ще одну користь від видалення зубів мудрості

Якщо стоматолог рекомендує вам видалити зуби мудрості, але ви не впевнені в доцільності цієї процедури, нове дослідження можливо переконає вас. Виявляється, ця поширена процедура здатна зробити вас гурманом.

Видалення зубів мудрості

Треті моляри, також називають зубами мудрості, з'являються зазвичай у віці між 17 і 26 роками. Оскільки ці зуби ростуть в обмеженому просторі, вони часто можуть впиратися в другі моляри, що може привести до розвитку ряду хвороб – від пошкодження коренів зубів до пародонтиту.

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Тому стоматологи рекомендують видаляти зуби мудрості превентивно, поки вони ще не почали завдавати незручності. Однак в науковому середовищі досі немає єдиної думки з приводу доцільності цієї процедури.

Покращення відчуття смаку після видалення зубів мудрості

У новому дослідженні фахівці вивчили дані 1255 пацієнтів, які проходили тестування запаху і смаку протягом 20 років. У 891 людини були видалені треті моляри, в інших - ні. Смакові функції всіх учасників перевіряли за допомогою розчинів сахарози, хлориду натрію, лимонної кислоти та кофеїну в різних концентраціях. Пацієнти мали прополоскати розчином рот, виплюнути, а потім повідомити, чи має рідина солодкий, солоний, кислий або гіркий смак.

У всіх учасників з видаленими зубами мудрості сприйняття всіх чотирьох смаків було в середньому на 3 – 10% краще, ніж у тих, хто не піддавався цій процедурі. Примітно, що найвищі показники були у жінок.

Чому так відбувається

На думку вчених, цей феномен можна пояснити двома причинами.