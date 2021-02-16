Призначення антибіотиків під час вагітності – завжди крайній захід, але часом необхідний. У новому дослідженні виявили нові дані про негативний вплив приймання антибактеріальних препаратів на здоров'я майбутньої дитини.

Як відбувалося дослідження

Група вчених з Данії використовувала інформацію з Данської національної групи новонароджених (DNBC), в яку з 1996 по 2002 рік вносилися дані про здоров'я новонароджених дітей.

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У дослідження були включені медичні карти понад 32,6 тисячі дітей і результати телефонних опитувань їхніх матерів, які проходили анкетування на 16 і 30 тижні вагітності, відразу після пологів, а також через 11 років.

Антибіотики під час вагітності й астма у дітей

У цій вибірці понад 5,5 тисяч дітей народилися від жінок, які приймали антибіотики під час вагітності. За одинадцятирічний період спостережень бронхіальна астма виявилася у більш ніж 4,2 тисячі маленьких пацієнтів. Примітно, що ризик розвитку цього захворювання був пов'язаний з прийманням антибіотиків тільки в другій половині вагітності. У дітей, чиї матері приймали антибактеріальні препарати в перший триместр, таких наслідків для здоров'я не виявили.

Крім того, зв'язок між внутрішньоутробним впливом антибіотиків і бронхіальною астмою була виявлена ​​в основному у дітей, які народилися природним шляхом, а не за допомогою кесаревого розтину.

Чому антибіотики викликають астму

Оскільки мова йде про наглядове дослідження, вчені не можуть пояснити цей феномен. Вони припускають, що під дією антибіотиків змінюється склад кишкової мікробіоти майбутньої матері, яка передається дитині при пологах. У попередніх дослідженнях було показано, що ця мікробіота впливає на формування імунітету дітей і, можливо, грає роль в їх схильності до деяких хвороб.