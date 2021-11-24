Знайшли ще одну небезпеку в застосуванні аспірину

Застосування аспірину виявилося пов'язане з підвищенням ризику серцево-судинної недостатності (ССН) на 26% у людей, які мають хоча б один фактор ризику. При цьому препарат часто призначають для профілактики серцево-судинних захворювань.

Про сумнівну ефективність аспірину вчені говорять уже давно. Більш ранні дослідження показують, що препарат може викликати тяжкі внутрішні кровотечі.

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Застосування аспірину

При цьому ліки призначають для профілактики інфарктів та інсультів, проте виявилося, що його прийом хоч і знижує ризик хвороб серця у здорових людей на 17%, але водночас ймовірність шлунково-кишкових кровотеч у них збільшується на 47%, а внутрішньочерепних крововиливів – на 34%. До того ж ризик кровотеч у шлунку збільшується вдвічі, якщо він інфікований хелікобактеріями.

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) Це одні з найстаріших ліків у світі. Його застосовували ще давні єгиптяни, які виварювали для його отримання вербову кору. Але тільки з початку дев'ятнадцятого століття речовину почали одержувати цілеспрямовано. Сьогодні аспірин – один із найпопулярніших препаратів у світі, він поступається за популярністю лише лейкопластиру та цитрамону. На рік фармкомпанії продають до 80 мільярдів пігулок.

Аспірин підвищує ризик серцевої-судинної недостатності

Нове дослідження показало, що аспірин може бути навіть шкідливим і провокувати серцево-судинну недостатність. Ризик досягає 26% у людей з ожирінням, які курять, мають високий кров'яний тиск і рівень холестерину, діабет або різні захворювання серця та судин. Вчені вважають, що аспірин треба призначати з обережністю таким пацієнтам, а також тим, хто вже страждає на серцево-судинну недостатність.

У дослідженні використовувалися дані більш ніж 30 тисяч осіб із ризиком розвитку серцево-судинної недостатності. Учасники були старші 40 років і не страждали на ССН при попаданні у вибірку. Також вчені враховували, чи пацієнти приймають аспірин. Середній вік учасників становив 67 років, із них 34% становили жінки. Початково аспірин приймали 7698 учасників (25%). За 5,3 року спостереження у 1330 учасників розвинулася серцева недостатність.

Раніше вчених були надії, що цей препарат може бути ефективний в лікуванні важких пацієнтів з COVID-19, у яких нерідко виявляють порушення згортання крові. На жаль, великі клінічні випробування не підтвердили це.