Знайшли ще одну негативну дію ліків проти алергії

Під дією антигістамінних препаратів повільніше росте м'язова маса. Також слабше розвиваються багато інших ефектів аеробних вправ.

Аеробні вправи та ліки проти алергії

Аеробні вправи – важливий "інструмент" профілактики хронічних хвороб. Молекулярні механізми їхнього впливу на здоров'я серцево-судинної системи відомі не повністю. В останні роки вчені дізналися, що в реакції організму на фізичне навантаження може брати участь гістамін, відомий як медіатор запалення та алергії.

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Відомо, що рецептори, чутливі до нього, широко поширені в м'язах. Ще в 1930-х роках експеримент на тваринах показав, що при м'язовій роботі рівень гістаміну в крові збільшується. Вчені виявили, що рецептори гістаміну (H1 і H2 рецептори) грають роль в посиленні кровотоку в тканинах після вправ.

Як відбувалося дослідження

У першому експерименті шість чоловіків і дві жінки протягом 40 хвилин займалися на велотренажері, не прийнявши перед цим антигістамінних засобів. Потім, під час іншої сесії вправ, вони займалися на велотренажері ту ж кількість часу, попередньо випивши антигістамінні препарати, які блокують рецептори H1 та H2. Вчені документували їхній серцевий ритм, артеріальний тиск і показники кровотоку.

У другому експерименті брали участь 18 чоловіків: половина з них отримувала антигістамінні препарати, а інші отримали плацебо (контрольна група). Вони тренувалися на велосипедах протягом шести тижнів по три рази на тиждень.

Ліки проти алергії негативно впливають на м'язи

Аналіз отриманих даних показав, що у людей, які отримували антигістамінні, посилення кровотоку в тканинах під час вправ було на 35% меншим , ніж у тих, хто не отримував їх.

, ніж у тих, хто не отримував їх. У шеститижневому експерименті в учасників, які отримували ліки, був слабшим прогрес в ефективності вправ, посиленні кровотоку і рості м'язів.

Але автори підкреслюють, що припиняти приймати ліки, щоб поліпшити спортивні результати, не можна.