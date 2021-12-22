Дослідження ліків проти алергії

Щоб оцінити довгострокову ефективність імунної протиалергічної терапії проаналізували дані за десятирічний період 29,2 тисячі пацієнтів з астмою та 54,2 тисячі людей без цього захворювання. Інформацію про стан здоров'я та ліки, які приймаються, надав німецький фонд медичного страхування.

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Зменшення кількості ліків

Результати показали, що у групі астматиків лише за два роки прийому протиалергічних препаратів кількість призначень кортикостероїдів та інших ліків проти астми скоротилася на 7%. Через сім років цей показник знизився до 19%.

Вплив на астму та інші захворювання

Що особливо важливо, імунна терапія знизила ризик загострення та прогресування астми, включаючи розвиток таких тяжких ускладнень, як пневмонія. Крім того, люди які приймали проти алергенні препарати рідше страждали від інфекцій дихальних шляхів, які вимагають лікування антибіотиками і менше потребували госпіталізації.

У контрольній групі пацієнтів без астми кількість виписаних рецептів була стабільно низька протягом всього спостережного періоду, однак у людей, які не приймали протиалергічні препарати, спостерігалася тенденцію до збільшення.

Наші результати доповнюють дані інших досліджень і підтримують прийняття клінічних рішень про використання алергенної імунотерапії для лікування та контролю як алергічного риніту, так і астми,

– зазначили науковці.

Раніше науковці з'ясували, що під дією антигістамінних препаратів повільніше росте м'язова маса. Також слабше розвиваються багато інших ефектів аеробних вправ.