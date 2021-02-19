Знайшли ще одну неочікувану користь вакцини БЦЖ

Вчені Лондонської школи гігієни і тропічної медицини знайшли ще один переконливий доказ необхідності раннього щеплення вакциною БЦЖ. Вона може захистити не тільки від туберкульозу, а й інших небезпечних для новонароджених інфекцій. Особливо хлопчиків і дітей з недостатньою вагою.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні, проведеному в одній з лікарень Уганди за участю 500 здорових дітей, оцінювався весь спектр захворювань, від яких може захистити немовлят БЦЖ.

Також на тему: Розробили обіцяну мРНК-вакцину проти раку

Половина дітей отримала вакцину БЦЖ при народженні, інша половина – через шість тижнів. Вчені спостерігали за станом здоров'я немовлят протягом 10 тижнів.

Коли робити БЦЖ

У перші шість тижнів частота всіх інфекційних захворювань в групі щеплених була на 25% нижче, ніж в групі відстроченою вакцинацією. Примітно, що найбільший захисний ефект був виявлений серед хлопчиків, а також серед дітей, які народилися з недостатньою вагою.

Рання протитуберкульозна вакцинація знизила ймовірність захворювання як легких, так і смертельно небезпечних інфекцій. У спостереженнях з шести тижнів, коли всі немовлята з цієї групи отримали щеплення, таких значних відмінностей у захворюваності вже не було.

Автори дослідження не дають однозначної відповіді на питання, яким чином вакцина БЦЖ забезпечує такий "бонус" для дитячого здоров'я. У зразках крові були виявлені зміни в уродженій імунній системі немовлят, і вчені припустили, що щеплення в цілому зміцнює імунітет, захищаючи від будь-яких інфекцій.

Що відомо про БЦЖ

Інформація: Bandim