Знайшли ще одну неочікувану користь вакцини проти грипу

Люди з серцево-судинними захворюваннями дуже вразливі до інфекцій, і тому під час сезонної епідемії грипу смертність серед таких пацієнтів значно зростає. Вчені припустили, що вакцинація від грипу може зменшити ризик повторних серцево-судинних подій.

Нове дослідження вакцини проти грипу

Дослідження проводилося в 30 лікарнях у 8 країнах світу. Воно почалося під час епідемії сезонного грипу у 2016 році, кількість учасників склала понад 2,5 тисячі осіб.

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Практично всі пацієнти були госпіталізовані з інфарктом міокарда. Також в дослідження включили людей, які перенесли операцію у зв'язку з ішемічною хворобою серця (менше 1%). Середній вік добровольців становив 60 років, більшість з них – чоловіки (82%).

Учасників розділили на дві групи, половина з них отримала щеплення від грипу протягом 72 годин після госпіталізації або хірургічного втручання, половина – плацебо. Протягом року дослідники фіксували випадки смерті від всіх причин і серцево-судинних подій в обох групах.

Вакцина проти грипу рятує життя людей з хворобами серця

Вчені виявили, що протягом року у людей, які після перенесеного інфаркту міокарда зробили щеплення від грипу, на 28% знизився ризик смерті, повторного інфаркту). Показники вакцинованих людей порівнювали з даними тих, хто не вакцинувався. Смертність від усіх причин, в тому числі серцево-судинних захворювань, у вакцинованих була менша на 41%.

Науковці припустили, що вакцина проти грипу може мати імуномодулюючий ефект, тим самим зменшуючи тяжкість серцевої недостатності.

Раніше вчені оцінили поширеність високого тиску в різних країнах і частку людей, які отримують його лікування. Дослідження показало, що кількість хворих на гіпертонію людей у світі до 2019 року подвоїлося в порівнянні з 1990 роком.