Знайшли ще одну неочивидну причину розлучень

Навіть легкі черепно-мозкові травми (ЧМТ) можуть негативно вплинути на якість життя. Люди нерідко страждають від головного болю, безсоння, поганого настрою, погіршення пам'яті та інших неприємних симптомів. Все це може серйозно вплинути на відносини з близькими людьми, вважають автори нового дослідження.

Як відбувалось дослідження

У своєму новому дослідженні вчені згадали, що зв'язок між ЧМТ і розлученнями був виявлений ​​і раніше, проте в інших роботах показники нестабільності шлюбу варіювалися від 22% до 85%. В рамках цього дослідження багаторічне спостереження велося за великою вибіркою пацієнтів, тому його висновки більш правдиві.

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Вчені проаналізували дані системи моделей травматичних ушкоджень головного мозку (TBIMS) про більш ніж 1,4 тисячі пацієнтів, які на момент госпіталізації з ЧМТ були одружені. Середній вік учасників на початку наглядового періоду склав 44 роки, з них три чверті – чоловіки.

Як травми голови впливають на розлучення

Через десять років спостережень в шлюбі з тією ж людиною були 66% пацієнтів.

Більшість розлучень (68%) відбулися протягом п'яти років після черепно-мозкової травми.

39% розлучились в перший же рік.

Автори дослідження також вивчили фактори, які можуть вплинути на погіршення сімейних відносин або навпаки, на їхню стабільність. Найменшому ризику розлучення піддаються жінки старшого віку, які не мають досвіду вживання психоактивних речовин. При цьому на ймовірність розлучення з чоловіком ніяк не впливала причина або тяжкість травми, рівень освіти, расова або етнічна приналежність.

Вчені вважають, що отримані дані можуть допомогти виявляти пацієнтів, які піддаються високому ризику розлучення після ЧМТ, і надавати їм психологічну підтримку.