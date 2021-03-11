Знайшли ще одну переконливу причину відмовитися від куріння

Всупереч поширеній думці, після відмови від куріння, люди менше страждають від стресу, депресії та тривожності. Це показав новий огляд, опублікований Кокранівською спільнотою.

Негативні наслідки куріння

Куріння – найважливіша запобіжна причина хвороб і смерті. Половина курців, які не кинули цю звичку, помирає від її наслідків.

Також на тему: Порівняли шкоду марихуани та цигарок: результати дослідження

Поширена думка, що куріння допомагає впоратися зі стресом і може бути свого роду "самолікуванням" для людей з розладами психіки. Курці часто побоюються, що відмова від куріння може погіршити психічні проблеми й погано вплинути на їхнє соціальне життя.

З іншого боку, існують біологічні причини, за якими куріння може погано діяти на психічне здоров'я: збільшувати дратівливість, сприяти розвитку депресії та тривожності. Тобто, потенційно відмова від нього може позитивно позначитися на психіці.

Відмова від куріння і психологічний стан

Щоб уточнити вплив відмови від куріння на психіку, вчені проаналізували наукові докази, представлені в 102 дослідженнях, в яких брали участь майже 170 тисяч осіб. За учасниками досліджень спостерігали не менше шести тижнів. Частина з них кидала курити, частина – продовжувала.

Огляд показав, що люди, які припинили курити хоча б на шість тижнів, менше страждали від стресу, симптомів депресії та тривожності, ніж ті, хто не відмовився від цієї звички. Ті, хто кинув курити, відчували більше позитивних емоцій, їхній психологічний стан був кращим.

Відмова від куріння не погіршила і якість соціального життя людей. Деякі дані вказують, що воно навіть стало трохи кращим.

Ми виявили, що відмова від куріння було пов'язано з невеликим або помірним поліпшенням настрою. Цей ефект був схожим у людей з різними проблемами зі здоров'ям. Тому немає приводу боятися, що у людей з порушеною психікою буде погіршення стану, якщо вони кинуть курити,

– наголосили науковці.