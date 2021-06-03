Зайва вага – це завжди фактор ризику хвороб серця. У новій роботі вчені показали, що в цьому ризик самостійну роль може грати надлишкове відкладення жиру навколо серця (перикардіальний жир).

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь близько 7000 осіб у віці 45-87 років, на початку спостереження в жодного з них не було ознак хвороб серця. Лікарі провели кожному комп'ютерну томографію грудної клітки, щоб оцінити кількість жиру навколо серця.

Надмірною кількості перикардіального жиру вчені вважали 70 – 120 кубічних сантиметрів. Менший обсяг жиру вважався нормальним.

Небезпека жиру навколо серця

За учасниками спостерігали протягом 17 років, за цей час майже у 400 з них розвинулася серцева недостатність. При цьому стані серце не може ефективно перекачувати кров.

Ризик серцевої недостатності був вищим у людей з надмірним відкладенням жиру навколо серця.

Після того, як вчені врахували всі додаткові фактори ризику цього стану (куріння, сидячий спосіб життя й інші), виявилося, що перикардіальний жир збільшує ризик серцевої недостатності у жінок на 100%, а у чоловіків на 50%.

Обсяг жиру навколо серця був помірно пов'язаний із зайвою вагою, ожирінням і кількістю черевного жиру.

Його надмірна кількість було пов'язана з ризиком серцевої недостатності незалежно від цих показників.

Надлишок перикардіального жиру був у 10% учасників з нормальною вагою.

Що робити, щоб знизити кількість жиру навколо серця

Вправи знижують як загальну кількість жиру в організмі, так і навколо серця. Потрібно приділяти 30-45 хвилин в день швидкій ходьбі та намагатися робити не менше 10000 кроків у день. Американська кардіологічна асоціація рекомендує присвячувати фізичної активності помірної інтенсивності (ходьба, танці) не менше 150 хвилин в тиждень або інтенсивним вправам – 75 хвилин.

Людям із зайвою вагою й ожирінням зменшити кількість перикардіального жиру допоможе звичайне схуднення.