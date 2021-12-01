Відомі причини хвороб Альцгеймера

Вчені виділяють дві основні причини хвороби Альцгеймера. Перше – це утворення амілоїдних бляшок – згустків особливого білка бета-амілоїду. В нормі він, найімовірніше, відповідає за захист мозку від грибків та бактерій.

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Друге порушення – це поява нейрофібрилярних клубків. Як і амілоїдні бляшки, це нерозчинні скупчення білка, яких організм не може швидко позбутися. Утворюються вони із видозміненого тау-білка, протеїну, який відповідає за цілісність нейронів.

Водночас накопичення цих двох білків призводить до руйнування тканин мозку. Його обсяг зменшується, а звивини згладжуються. Особливо страждають кора та гіпокамп.

Поки немає однозначної відповіді, який з білків – бета-амілоїд або тау – відіграє більшу роль у розвитку хвороби Альцгеймера.

Нова причина

Дослідники з Каліфорнійського університету зазначають, що 20% людей з амілоїдними бляшками не мають ознак деменції. Це наштовхнуло їх на думку, що не цей фактор може бути вирішальним у розвитку хвороби Альцгеймера. Вчені припустили, що виною всьому не бета-амілоїд, а саме тау-білок. І почали шукати дрібні відмінності в білкових структурах у пацієнтів з амілоїдними бляшками без ознак деменції та з ними.

З'ясувалося, що оскільки білки це складні тривимірні молекули, від того, як вони розташовані в просторі можуть залежати і їхні властивості. У нормі такі поламані білки мають виводитися з організму. Цей процес називається аутофагією. Однак з віком вона сповільнюється, наше тіло просто не встигає вичищати зламані білки, вони накопичуються та утворюють ті самі бляшки та клубки.

Якщо основною причиною (хвороби Альцгеймера) є уповільнення аутофагії, то речі, які її прискорюють, повинні мати протилежний, позитивний ефект,

– вважають автори дослідження.

Нещодавно стало відомо про випробовування вакцини проти хвороби Альцгеймера. Дослідження проходитимуть у США. Попередні дані свідчать, що препарат може зупинити прогресування хвороби.