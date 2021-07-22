У своїй публікації вчені Оксфордського університету повідомили, що від ішемічної хвороби серця, викликаної звуженням коронарних артерій, щорічно у всьому світі помирають близько 9 мільйонів осіб.

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Нове дослідження

До теперішнього моменту питання про те, чи збільшує споживання м'яса ризик серцево-судинних захворювань, залишався дискусійним.

Вчені провели огляд 13 великих когортних досліджень, в яких в цілому взяло участь понад 1,4 мільйона осіб. Всі добровольці пройшли детальну оцінку харчових звичок і раціону, стан їхнього здоров'я відстежувалася протягом 30 років.

Червоне м'ясо негативно впливає на серце

Аналіз даних показав, що кожні з'їдені 50 грамів необробленого червоного м'яса на день понад норму (рекомендована щоденна порція становить 85 грамів) підвищують ризик ішемічної хвороби серця на 9%.

При збільшенні споживання на 50 грамів обробленого м'яса, наприклад, бекону або шинки, цей ризик зростає на 18%.

Автори огляду також озвучили хороші новини для тих, хто любить курку або індичку: споживання м'яса свійської птиці в будь-яких кількостях не пов'язане з ймовірністю розвитку ішемічної хвороби серця.