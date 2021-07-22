У своїй публікації вчені Оксфордського університету повідомили, що від ішемічної хвороби серця, викликаної звуженням коронарних артерій, щорічно у всьому світі помирають близько 9 мільйонів осіб.
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Нове дослідження
До теперішнього моменту питання про те, чи збільшує споживання м'яса ризик серцево-судинних захворювань, залишався дискусійним.
Вчені провели огляд 13 великих когортних досліджень, в яких в цілому взяло участь понад 1,4 мільйона осіб. Всі добровольці пройшли детальну оцінку харчових звичок і раціону, стан їхнього здоров'я відстежувалася протягом 30 років.
Червоне м'ясо негативно впливає на серце
- Аналіз даних показав, що кожні з'їдені 50 грамів необробленого червоного м'яса на день понад норму (рекомендована щоденна порція становить 85 грамів) підвищують ризик ішемічної хвороби серця на 9%.
- При збільшенні споживання на 50 грамів обробленого м'яса, наприклад, бекону або шинки, цей ризик зростає на 18%.
Автори огляду також озвучили хороші новини для тих, хто любить курку або індичку: споживання м'яса свійської птиці в будь-яких кількостях не пов'язане з ймовірністю розвитку ішемічної хвороби серця.