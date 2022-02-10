Знайшли, що допоможе побороти смертельні супербактерії, стійкі до антибіотиків

Антибіотики – геніальний винахід людства. Завдяки їм нам вдалося майже забути про низку складних хвороб. Однак у випадку з супербактеріями – медицина буде безсила.

Тепер китайські вчені виявили хімічну речовину, яка може допомогти вбити бактерії з множинною лікарською стійкістю. А також захистити людей від смертельних супербактерій.

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Мовиться про кристалічну амінокислоту під назвою глютамін. Вона може збільшити ефективність різних антибіотиків проти патогенних грамнегативних бактерій (це бактерії, які не забарвлюються кристалічним фіолетовим при фарбуванні за Грамом).

Що відомо про цю речовину

Вчені з Університету Сунь Ятсена виявили, що глутамін пригнічений в уропатогенній кишковій паличці, яка може чинити опір декільком антибіотикам.

Тест на мишачій моделі показав, що глутамін обеззброює бактерії, роблячи їхні мембрани більш проникними. Цим самим стимулюючи приплив антибіотиків у статеві клітини.

Дослідники виявили, що глутамін посилює здатність 4 типів популярних антибіотиків.

Вони також з'ясували, що глутамін може сприяти виробленню нуклеозидів (сновна частина яких входить до складу нуклеїнових кислот – штучно синтезованих аналогів ДНК та РНК). Натомість вони знижують стійкість до антибіотиків.

Отримані результати дають ключі до розвитку ефективних підходів до профілактики хронічних бактеріальних інфекцій з множинною лікарською стійкістю.

Стійкість до антибіотиків