Знайшли, що може контролювати важкість раку кишечника

Виявилось, що існує ген, який контролює важкі форми раку товстої кишки. Він раніше не був відомим для науковців.

Він і управляє ступенем імунної відповіді. А "поломки" в цьому механізмі призводять до швидкого і агресивного росту пухлини.

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Так, дослідники з Університету Пердью вивчали один з типів TReg клітин. Вони виявили, що їхню функцію контролює ген TCF-1. Виявилося, що без цього гену клітини ставали надактивними та набували додаткових властивостей. А також ставали запальними, провокуючи важчі форми раку товстої кишки.

Подальші спостереження показали, що у людей з пухлиною товстої кишки також присутні ті ж TReg, яким не вистачає TCF-1.

Що відомо про ці Т-клітини? Регуляторні Т-клітини (TReg) необхідні для підтримки балансу в роботі імунної системи. TReg-клітини дозволяють запускати необхідну імунну відповідь, а також стримувати розвиток аутоімунної реакції. Існують різні його типи. Вчені тільки зараз починають розрізняти їхні ролі і функції, щоб отримати інструменти для управління імунною відповіддю.

Важливість нового відкриття

До цього моменту було відомо про багатьох основних регуляторів, однак зв'язок гена TCF-1 і раку товстої кишки вдалося виявити вперше.

Це відкриття дозволить зосередитися на новому механізмі і розробити ліки для більш ефективної терапії певних типів раку товстої кишки, впевнені автори.

Цікаво, що одним із факторів ризику раку товстої кишки і колоректального раку в цілому є антибіотики. Нещодавно вчені показали, що навіть одноразового, але тривалого курсу препаратів досить, щоб підвищити ризики вже через 5 років.

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