Знайшли шлях лікування хвороби, яка скувала Стівена Хокінга

Вчені вперше знайшли шлях до лікування бічного аміотрофічного склерозу. Експерименти на мишах повністю обернули прогресування хвороби назад.

Американські вчені з Північно-Західного університету ідентифікували перше лікарське з'єднання, яке покращує стан верхніх рухових нейронів, ураження яких викликає бічний аміотрофічний склероз – БАС.

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БАС – це фатальна нейродегенеративна хвороба, яка вбиває нервові клітини в хребті, які відповідають за рух. Це паралізує людину та повністю атрофує м'язи.

Найвідомішою людиною, яка хворіла на це захворювання, був англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг. Хоч після встановлення діагнозу лікарі прогнозували йому 2,5 роки життя, він прожив з нею 55 років замість 2,5 років, які давали йому спочатку лікарі після постановки діагнозу в 1963 році.

Спосіб, який може повністю вилікувати за 60 днів

Вчені розробили з'єднання NU-9, яке знижує неправильне згортання білків. Нові ліки не токсичні й проникають через гематоенцефалічний бар'єр. Препарат впливає на 2 важливі чинники, які викликають ураження верхніх мотонейронів: неправильне згортання білка і скупчення білка всередині клітин.

Для того, аби білки могли правильно функціонувати, вони повинні бути згорнуті певним чином. В інакшому випадку вони стають небезпечними для нейронів. Іноді вони накопичуються всередині клітини й викликають патології. Це відбувається приблизно у 90% всіх пацієнтів з БАС і є однією з найпоширеніших проблем при захворюваннях нервової системи.

Натомість верхні мотонейрони відповідають за рух, віддаючи команди від головного мозку до спинного. Руйнування цих нейронів порушує зв'язки мозку і призводить до паралічу.

Результати дослідження:

Вчені ввели NU-9 піддослідним мишам з ураженнями верхніх мотонейронів. Мітохондрія і ендоплазматична мережа гризунів почали відновлюватися, що призвело до поліпшення здоров'я нейронів.

У порівнянні з мишами, яким не вводили препарат, верхні мотонейрони стали більшими, а в дендритах не було дірок.

Деградація нервових клітин зупинилася. І вже через 60 днів лікування нейрони стали такими ж здоровими, як у мишей з контрольної групи.

Тепер вчені планують розпочати більше токсикологічне і фармакокінетичне дослідження, після чого перейти до першої фази клінічних випробувань.