Який фермент виявили вчені

Команда канадських дослідників виявила, що новим вразливим місцем для ракових клітин є фермент CAIX. Виявилося, що він має критичне значення для виживання при низькому рівні кисню і його придушення є перспективним підходом для лікування різних типів раку.

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Доклінічні дослідження на моделях раку грудей, підшлункової залози і мозку показали, що нове експериментальне з'єднання, інгібітор SLC-0111, пригнічує ріст пухлини і її метастазування.

Суть дії терапії

З попередніх досліджень уже було відомо, що ріст пухлини залежить від кровопостачання, яке приносить їм кисень і поживні речовини. Швидкий розвиток пухлини провокує певний стан гіпоксії для деяких її частин, тому для подолання стресу вивільняються ферменти, що нейтралізують сформувалися кислотні умови.

Одним з ферментів є CAIX, який не тільки дозволяє пухлини вижити, але і здатний зробити її більш агресивною,

– пояснюють вчені.

Тож, це дозволило зробити висновок, фермент CAIX блокує загибель ракових клітин, викликаний ферроптозом.

Коли вчені говорять про ферроптоз, то йдеться передусім про клітинну загибель – залізо накопичується, що послаблює метаболізм пухлини і клітинні мембрани.

Перспектива відкриття

Наразі багато вчених прагнуть знайти перспективні ліки, що викликають ферроптоз.

Ймовірно, SLC-0111 і є ним, тож властивості і безпечність його вже вивчаються в рамках першої фази клінічних досліджень.