Знайшли спосіб контролю раку та інфекційних процесів в організмі

Австралійські дослідники знайшли білок, який відіграє критично важливу роль для певного типу імунних клітин, які відповідають за протидію раку й інфекціям. Керуючи їм, вчені хочуть підсилити імунну відповідь в організмі людей, аби він справлявся з патогенами природним чином.

Команда авторів з Інституту Уолтера і Елізи Холл виявила ключову роль білка DC-SCRIPT в функції певного типу дендритних клітин, які називаються cDC1. Останні відносяться до тих імунним клітинам, які активують Т-кілери в організмі для запуску відповіді на патоген.

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Що таке DC-SCRIPT

Вчені впевнені, що дендритні клітини типу cDC1 є ключем до підвищення імунітету у відповідь на віруси і пухлини.

У разі успіху вчені отримають новий потенційний спосіб боротьби з раком в організмі людини просто шляхом посилення природної відповіді на пухлину.

Перспектива відкриття

Крім того, дослідники вже придумали, як відстежувати ці клітини в пухлині, щоб оцінювати їх вплив на розвиток раку.

Зараз команда знаходиться тільки на початку шляху і продовжує тестування підходу в доклінічних експериментах.