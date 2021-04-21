Мінімальна доза нового препарату частково відновила зір людям з вродженою сліпотою
Генна терапія продемонструвала ефективність у лікуванні вродженої сліпоти. У перших випробуваннях взяли участь 3 людини.
Джерело:Science Daily
Мутація гена GUCY2D в очах є причиною однієї з найпоширеніших і важких форм порушення зору – сліпоти Лебера. Американські вчені розробили терапію, яка доставила робочі копії цього гену в очі пацієнтів.
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У всіх 3 хворих, які взяли участь у випробуваннях, покращився зір. А побічні ефекти були відсутні.
Ми виявили стійке поліпшення в денному і нічному зорі навіть при відносно низьких дозах генної терапії,
– сказав керівник наукової групи професор офтальмології Семюель Джейкобсон.
У здоровому організмі копії GUCY2D кодують фермент в ключовому сигнальному шляху, який використовують світлочутливі клітини паличок і колбочок для перетворення світла в електрохімічні сигнали. Але брак цих ферментів блокує відновлення цього шляху, що викликає порушення процесу. В результаті сигнал від паличок і колбочок виявляється занадто слабким, а зір втрачається.
Цікаво, що навіть у тих дорослих, які десятиліттями жили зі сліпотою Лебера, багато клітин сітківки залишаються живими й функціональними. Тож якщо повернути їм працездатність за допомогою генної терапії, то можна відновити зір хоча б частково.
Як минуло лікування перших трьох пацієнтів
У 2019 група науковців розпочала перше клінічне випробування генної терапії GUCY2D. Вчені створили нешкідливий вірус-переносник гена, який потрібно вводити в око пацієнта під сітківку.
Впродовж двох років дослідники спостерігали за наслідками експерименту:
- У першого хворого значно покращилася світлочутливість клітин паличок, які в основному відповідають за зір в умовах низької освітленості, а також підвищилася реакція зіниць на світло.
- У другого відбувся невеликий, але важливий стрибок у світлочутливості клітин паличок.
- У третього значимо підвищилася гострота зору, пов'язана з функцією клітин колб, які відповідають в основному за денний зір і сприйняття кольору.
Важливо, що перші 3 учасники випробувань отримували найнижчі дози препарату. Тож група вчених розраховує, що у наступних пацієнтів генна терапія відновить зір в більшому обсязі.
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