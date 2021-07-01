Білок RAS дуже важливий для здоров'я людини, але його мутація призводить до розвитку пухлин. Так, близько 20 – 30% всіх відомих типів пухлин викликані RAS.

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Білок RAS виявляють в 96% випадків раку підшлункової й у 54% випадків раку прямої кишки. І хоч існує один препарат, схвалений для лікування раку з RAS, він працює у меншості випадків.

До нині особлива небезпека RAS була обумовлена ​​непроникністю білка. На щастя, нещодавно британські біологи з Університету Лідса знайшли спосіб націлюватися на нього.

Вченим розробили власну запатентовану технологію Affimer для визначення "кишень", які можуть пропускати ліки.

Оскільки RAS викликає до 30% всіх відомих типів раку, в терапевтичних цілях він вважається Святим Граалем. Тепер ми змогли продемонструвати, який величезний вплив наша технологія Affimer може мати на лікування складних патологій,

– розповіла співавторка роботи Емілі Тернер.

Науковці вже визначили декілька молекул, які можуть зв'язуватися з RAS. І хоча їх вивчення поки що перебуває на ранній стадії, цілком імовірно, що вони зможуть стати новими перспективними кандидатами для лікування.