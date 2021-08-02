Лікування агресивного лейкозу
Команда з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявила, що високий рівень білка IGF2BP3 може стати новою мішенню для лікування агресивного лейкозу. Відомо, що його надмірна активність пов'язана з поганим прогнозом і високим ризиком рецидиву раку. Тепер вчені змогли довести, що блокування IGF2BP3 має дивовижний терапевтичний ефект.
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Суть нової терапії
За допомогою генетичного редагування методом CRISPR-Cas9 вчені видалили IGF2BP3 з клітин мишей з лейкозом і простежили, як це позначиться на стані тварин.
Подальші спостереження показали приблизно чотириразове зниження пухлинного навантаження після видалення IGF2BP3.
Переваги такої терапії
Відсутність токсичності для здорових клітин є важливою перевагою нового підходу.
Атакуючи безпосередньо IGF2BP3 можна впливати на ракові клітини без шкоди для здорових,
– пояснили автори роботи.
Вчені також зауважили, що видалення IGF2BP3 не вплинуло на роботу кровоносної системи гризунів.
Перспектива терапії проти різних типів раку
Подальші експерименти показали, що підвищена експресія IGF2BP3 (приблизно від 15% до 20%) також спостерігається при гліобластомі, раку підшлункової залози, пухлини легенів і меланоми.
Тобто, аналогічна терапія може потенційно покращити виживання пацієнтів з цими діагнозами.
Тепер вчені планують продовжити вивчення блокування IGF2BP3 для інших онкологічних захворювань, а також розробити сполуки, які порушують функцію білка аби протестувати метод в клінічних випробуваннях.