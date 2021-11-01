Знайшли спосіб полегшити перебіг астми

Зменшити симптоми тяжкої форми астми нерідко не вдається навіть із застосуванням кортикостероїдів (стероїдні гормони), які до того ж можуть мати побічні ефекти. Тож знайти нову терапію для таких пацієнтів було критично важливо.

Новою терапією можуть стати антитіла

Вчені спробували комбіноване лікування. Попередньо науковці схвалили кілька моноклональних антитіл: дупілумаб, меполізумаб і бенралізумаб, які націлюються на цитокіни інтерлейкін-4, інтерлейкін-5 та інтерлейкін-13 – усі вони провокують запалення в організмі.

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Під час другої фази клінічних випробувань, виявилось, що комбінована терапія антитілами безпечна і значно покращує функцію легень та загальне самопочуття.

Астма – головне про хворобу Астма – це хронічне захворювання, яке характеризується запаленням дихальних шляхів.

Частота та ступінь важкості симптомів можуть бути різними. Наприклад, інтервал між нападами може коливатися від однієї години до одного дня. Характерні симптоми: свистяче дихання, задишка, відчуття стискання у грудній клітці та докучливий кашель. Астму вважають невиліковною хворобою. Проте її перебіг можна контролювати. Вченим й досі не вдалося точно визначити основні причини астми.

Деталі дослідження

У випробуваннях брали участь 296 пацієнтів з астмою середньої та тяжкої форми.

Крім того, що вчені показали, що комбінування моноклонального антитіла іпекімабу з дупілумабом дає високу ефективність. Вони також порівняли комбінацію антитіл з класичною терапією кортикостероїдами та бета-агоністами LABA.

Загалом дослідження тривали протягом 12 тижнів.

Результати дослідження! У групі класичної терапії до кінця експерименту 41% пацієнтів втратили контроль над хворобою за допомогою медикаментів, а в групі таких антитіл було лише 22%.

Окрім іншого, вчені відзначили покращення функції легень та загального самопочуття на фоні використання іпекімабу.

Ці результати розкривають уявлення про патофізіологію астми і дають надію на новий терапевтичний варіант для людей з важкою формою астми,

– заявив автор роботи Майкл Векслер.

Далі вчені запланували фінальну фазу випробувань, саме вона визначить ознаки найбільш сприйнятливих груп пацієнтів до нового лікування.