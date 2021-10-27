Деталі дослідження

Технологію розробили вчені з Університету Монаша (Австралія) та Гарварда (США). Науковці звернули увагу на те, що під час бактеріальної інфекції організм використовує молекули хемоатрактанти для залучення імунних клітин нейтрофілів до місця інфекції. Саме нейрофіли мають вирішальне значення для запуску імунної відповіді.

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Рішення вчених! Розуміючи цю особливість, вчені розробили лікування за принципом імунотерапії раку та поєднали хемоатрактанти з антибіотиками, завдяки чому збільшили кількість нейтрофілів та посилили імунну атаку на бактерії.

Ефективність нового методу

Новий підхід протестували на бактеріях золотистого стафілококу, який досить часто є стійким до дії антибіотиків. Тож, тепер вчені прикріпили хемоаттрактанти до антибіотика ванкоміцину і оцінили результат на моделях мишей.

Лікування виявилося вдвічі ефективніше, ніж класичне застосування антибіотика.

Наша стратегія забезпечує підвищення ефективності усіх антибіотиків, які наразі застосовують в медицині, без необхідності призначати підвищене дозування,

– заявили автори.

Тепер вчені планують провести клінічні випробування для найвразливіших груп пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії внаслідок бактеріальних інфекцій.

До слова, раніше група дослідників показала, що впоратися з бактеріальним менінгітом можна без антибіотиків. Вони теж вирішили цілитись на імунні клітини.

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