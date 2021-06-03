Знайшли спосіб продовжити життя до 120 років

Вчені з Ізраїлю продовжили життя мишам на 30%. Дослідники кажуть, що таким чином можна продовжити й життя людини.

Ізраїльські вчені з Університету Бар-Ілан визначили білок SIRT6. Він не лише впливає на тривалість життя, а й може захищати від вікових захворювань.

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Білок SIRT6 регулює багато біологічних процесів, зокрема старіння, ожиріння та інсулінорезистентність. Наукова спільнота почала вивчати вплив цього білку на тривалість життя. Зокрема дослідники з Ізраїлю виявили, що підвищена експресія гена SIRT6 може продовжити життя лабораторних мишей в середньому на 30%.

Вчені провели експеримент з самками та самцями мишей. Їм вдалося не лише продовжити життя гризунам, а й зберегти їм здоров'я і фізичну активність.

Результати дослідження:

Підвищена експресія SIRT6 значно посилила захист від різних вікових захворювань, зокрема від раку і хвороб крові.

Важливо, що гризуни залишалися такими ж активними й сильними, як їхні молодші колеги.

Для людей це означає збільшення тривалості життя 90-річної людини до 120 років,

– йдеться в дослідженні.

Під час експериментів також виявилось, що миші з підвищеною експресією гена могли отримувати енергію шляхом розщеплення жирів і молочної кислоти.

Іншими словами, SIRT6 активізував реакції, ідентичні дієтам, які збільшують тривалість життя.

Це відкриття в поєднанні з нашими попередніми результатами показує, що SIRT6 контролює швидкість здорового старіння,

– розповів автор роботи Хаїм Коен.

Відтепер вченим залишилося визначити, як активувати білок SIRT6 у людини. Дослідники вважають, що це матиме важливе значення не лише для здоров'я, а й для економіки.