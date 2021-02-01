Знайшли спосіб прогнозувати рак грудей на 5 років вперед

Вчені створили алгоритм, який точно пророкує ймовірність розвитку раку грудей на 5 років вперед. Прогнозування відбувається за допомогою інструментів штучного інтелекту
Джерело MIT News
Фахівці з MIT розробили модель Mirai. Ця модель прогнозує ризику виникнення раку молочної залози на 5 років вперед з точністю удвічі вищою, ніж сучасні наявні стандарти.
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Розробники підкреслили, що Mirai однаково точно працює з пацієнтами різних рас, вікових груп, категорій щільності молочних залоз і підтипів раку.
Вчені з MIT представили систему глибокого навчання для прогнозування ризику раку молочної залози по мамографії ще 2 роки тому. Модель виявилася перспективною, але розробникам залишалося покращити алгоритм і провести масштабні клінічні випробування.
Перед застосуванням в клінічних умовах алгоритм пройшов 3 інновації:
Розробники підтвердили ефективність алгоритму на наборі з понад 200 000 обстежень, проведених у США, Швеції та Тайвані.
Виявилось, що ця модель значно точніше прогнозує ймовірність виникнення раку на попередні 5 років, ніж усі наявні методи. Так, Mirai передбачила майже удвічі більше майбутніх позитивних діагнозів, ніж потрібно за нинішнім медичним стандартом (моделі Тайер-Кузик).