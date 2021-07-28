Знайшли спосіб уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера

Вчені виявили терапевтичні можливості двох немедикаментозних засобів для боротьби з хворобою Альцгеймера. Виявилось, що одна година модульованого світла або звуку на пацієнтів з хворобою Альцгеймера уповільнює характерну дегенерацію мозку, яка є типовою для прогресування хвороби.

"Гамма-хвилі" в дії

Це відбувається завдяки посиленню певного типу ритмічного патерну мозкових хвиль, який називається "гамма-хвилями". Ці хвилі, як вже було відомо медикам, стають слабкішими у пацієнтів, які борються з хворобою Альцгеймера.

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Такий повністю неінвазивний підхід до маніпулювання силою гамма-хвиль мозку працює, просто коли ми показуємо мерехтливе світло і звук, що дзижчить на певній частоті,

– зазначив автор досліджень, Лі-Хуей Цай.

Як випробували метод

Після впливу на мишей з хворобою Альцгеймера спалахів видимого світла з частотою 40 Гц вчені тварин виявили, що вони змогли знизити рівень бета-амілоїдних бляшок в зоровій області кори головного мозку.

Чому це важливо? Накопичення амілоїдних бляшок в головному мозку довгий час вважалося ключовою ознакою хвороби Альцгеймера.

Дослідники розробили специфічну частоту світлових спалахів, таким чином, щоб відповідати природній частоті гамма-хвиль мозку.

Далі вчені спробували повторити ці успіхи на людях. Одним із досліджень керувала Дайан Чан – докторка клінічних наук з Массачусетського технологічного інституту.

Вона за участі колег вивчала терапію за участі 15 пацієнтів з діагнозом Альцгеймера легкого ступеня. Протягом 3 місяців завдяки ретельно підібраному і синхронізованому світлу і звуку вони проводили годинні сеанси лікування. Звісно, було дві групи учасників: одні отримували терапію світлом, інші піддавалися "фіктивним" сеансам постійного світла і білого шуму.

Через 3 місяці сканування мозку показало, що активність мозкових хвиль покращилася в групі лікування, а ознаки дегенерації мозку, пов'язаної з хворобою Альцгеймера, сповільнилися. Група лікування також показала кращі результати в подальших тестах на розпізнавання облич та імен без будь-яких помітних побічних ефектів.