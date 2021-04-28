Знайшли спосіб вбити коронавірус за секунду: відео

Вчені знайшли спосіб, як швидко знищити коронавірус. Виявилось, висока температура здатна зупинити реплікацію вірусу майже миттєво.

Дослідження проводили вчені з Техаського університету A&M, результати опублікували у науковому журналі Biotechnology and Bioengineering.

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Високі температури вбивають коронавірус

Науковці виявили, що нагрівання розчину, який містить частинки коронавірус, до 72 °C впродовж секунди може знизити кількість вірусу в 100 тисяч разів, що достатньо для нейтралізації патогену і запобігання його передачі.

Термальна обробка не є абсолютно новим способом нейтралізації COVID-19, але в попередніх дослідженнях коронавірус нагрівали від однієї до 20 хвилин.

Такий період часу не є практичним рішенням, оскільки застосування тепла протягом тривалого періоду – це складно і дорого.

Перспектива відкриття

Тому термічна обробка за менш ніж секунду є можливим рішенням, яке допоможе зменшити розповсюдження COVID-19 повітряно-крапельним шляхом,

– зауважили вчені.

Також цей метод можна реалізувати в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Вчені вважають, що термічна обробка ймовірно ефективна і щодо інших вірусів, зокрема для грипу, який поширюється повітряно-крапельним шляхом.