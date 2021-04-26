Знайшли спосіб видалення будь-яких шрамів без сліду

Видалення шраму – досить складний процес, досі проблема полягала в тому, що навіть після загоєння рани, рубцева тканина була не спроможна до регенерації. Наразі вчені визначили специфічні сигнали, які сприяють формуванню рубця і знайшли спосіб перепрограмування клітин для запуску відновлення.

Вчені знайшли механізм загоєння рубцевої тканини

Дослідники зі Стенфордського університету розшифрували хімічні і фізичні сигнали, що змушують клітини шкіри певного типу формувати рубцеву тканину.

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Дослідження стартувало ще у 2015 році, коли вчені вивчали різні типи фібробластів і з'ясували, що тільки одна підгрупа під назвою EPF – відповідає за формування більшої частини рубцевої тканини.

Потім вони детальніше вивчили EPF і виявилося, що клітини, які виробляють рубці походять з іншої популяції фібробластів, що не експресують engrailed-1, але замість цього беруть участь в регенерації.

Нові дані змусили вчених припустити, що поворотним моментом в цьому процесі є механічне пошкодження. Експерименти показали, що у відповідь на механічні сигнали фібробласти починають виробляти більше білка YAP.

Яке рішення знайшли вчені

Дослідники вирішили заблокувати YAP і простежити за раною. Клітини, які потрапили в осередок рани, були фібробластами іншого типу, що провокують регенерацію.

Розуміння, що YAP запускає фіброзну відповідь було останньою частиною цієї головоломки,

– прокоментував результати автор дослідження.

Підтвердженнями експериментами

Експерименти на моделях мишей показали, що блокування YAP відновлювала шрами таким чином, що навіть штучний інтелект не зміг відрізнити загоєну рану від здорової шкіри.

Протягом 30 днів у мишей відновлювалася робота волосяних фолікулів і нормальна структура колагену.

Перспектива відкриття

Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи можуть YAP-блокатори включити всі сигнали, необхідні для відновлення функції здорової шкіри, зокрема, чутливості.

Відомо, що рубцева шкіра не може виділяти піт, відчувати вплив навколишнього середовища, мати волосяний покрив. Зараз вчені вже визначили схвалене для людини експериментальний препарат для блокування YAP, який будуть тестувати в наступних етапах дослідження.