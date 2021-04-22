Вчені визначили, як працює рецептор МС4 – головний "перемикач" голоду в організмі людини. Вони вважають, що це допоможе людям впоратися з постійним відчуттям голоду та ожирінням.

Почуття голоду та ситості

Дослідники розкрили механізм дії головного перемикача голоду в мозку: рецептора меланокортин 4, або скорочено рецептора MC4. Вони також з'ясували, як цей перемикач активується сетмеланотідом – препаратом, який недавно схвалили для лікування важкого ожиріння, викликаного певними генетичними змінами.

Також на тему: Понад половина українців страждає від надмірної ваги, – ВООЗ

Коли MC4 "включений", то посилає команди, які змушують нас відчувати себе ситими.

Коли рівень енергії падає, гіпоталамічний кластер виробляє гормон "час їсти". Він інактивує рецептор MC4 і змушує відчувати голод.

Після їжі виділяється інший гормон – "я ситий". Він зв'язується з тою ж активною ділянкою на MC4, замінюючи гормон голоду.

Мутації, які інактивують рецептор, викликають постійне відчуття голоду.

Рецептор меланокортин 4 головна мішень препаратів проти ожиріння, таких як сетмеланотід. Його включення може контролювати голод, минаючи інші енергетичні сигнали. Але досі було невідомо, як саме працює цей "перемикач".

Вимикач голоду

Нове дослідження почалося з вивчення сім'ї, де щонайменше вісім осіб страждали від постійного відчуття голоду та ожиріння. Виявилося, їхній стан пов'язаний з єдиною мутацією, яка впливала на рецептор MC4.

Вчені взяли аналізи пацієнтів і виділили з клітинних мембран велику кількість чистого рецептора MC4. Далі вони дозволили йому зв'язуватися з сетмеланотідом і визначили його тривимірну структуру.

Вона показала, що сетмеланотід активує MC4, безпосередньо впливаючи на молекулярний перемикач, який сигналізує про ситість. Також виявилося, що іони кальцію посилюють зв'язування препарату з рецептором і допомагають відчути ситості. Це дозволить розробити препарати, які будуть зв'язуватися тільки з MC4, і уникнути побічних ефектів.