Знайшли спосіб відключити почуття голоду

Джерело:Science
Вчені визначили, як працює рецептор МС4 – головний "перемикач" голоду в організмі людини. Вони вважають, що це допоможе людям впоратися з постійним відчуттям голоду та ожирінням.
Дослідники розкрили механізм дії головного перемикача голоду в мозку: рецептора меланокортин 4, або скорочено рецептора MC4. Вони також з'ясували, як цей перемикач активується сетмеланотідом – препаратом, який недавно схвалили для лікування важкого ожиріння, викликаного певними генетичними змінами.
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Рецептор меланокортин 4 головна мішень препаратів проти ожиріння, таких як сетмеланотід. Його включення може контролювати голод, минаючи інші енергетичні сигнали. Але досі було невідомо, як саме працює цей "перемикач".
Нове дослідження почалося з вивчення сім'ї, де щонайменше вісім осіб страждали від постійного відчуття голоду та ожиріння. Виявилося, їхній стан пов'язаний з єдиною мутацією, яка впливала на рецептор MC4.
Вчені взяли аналізи пацієнтів і виділили з клітинних мембран велику кількість чистого рецептора MC4. Далі вони дозволили йому зв'язуватися з сетмеланотідом і визначили його тривимірну структуру.
Вона показала, що сетмеланотід активує MC4, безпосередньо впливаючи на молекулярний перемикач, який сигналізує про ситість. Також виявилося, що іони кальцію посилюють зв'язування препарату з рецептором і допомагають відчути ситості. Це дозволить розробити препарати, які будуть зв'язуватися тільки з MC4, і уникнути побічних ефектів.