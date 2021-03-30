Можливо, вчені знайшли потенційний замінник сучасним імплантам. Під час перших експериментів з мишами й тхорами науковці спромоглися виростити цілі зуби всього за один сеанс лікування.

Група вчених з Японії почала працювати з мишами, аби з'ясувати генетичні причини патологічно великої кількості зубів у гризунів. Дослідники знали, що процес виникнення і розвитку тканини зубів залежить від взаємодії декількох молекул, зокрема BMP і Wnt.

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Але ці ж молекули беруть участь в розвитку багатьох інших тканин і органів, тож зазвичай науковці намагаються уникати прямого впливу на них через ризики виникнення серйозних побічних ефектів.

Тож вчені звернули увагу на ген USAG-1, який сприяє зростанню зубів та вивчили ефект від дії декількох моноклональних антитіл.

Як проводився експеримент

Перші експерименти по взаємодії USAG-1, BMP і Wnt привели до низьких показників народжуваності й виживання, що вкотре підтвердило важливість BMP і Wnt для розвитку організму в цілому.

Але під час наступних експериментів одне багатообіцяльне антитіло змогло порушити взаємодію тільки між USAG-1 і BMP.

Виявилося, що передача сигналів BMP важлива для визначення кількості зубів у мишей.

Подальші спостереження показали, що одного такого сеансу було достатньо, щоб сформувати цілий зуб. Незабаром таких же результатів досягнули й у тхорів.

Далі вчені планують оцінити експериментальну терапію у свиней і собак, аби з'ясувати потенційну користь для людини. Якщо результати знову будуть успішними, то в майбутньому новий підхід зможе замінити використання дорогих імплантів.