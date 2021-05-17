Знайшли спосіб втричі підвищити ефективність вакцин проти коронавірусу

У Великій Британії на початку вакцинальної кампанії, у 2020 році через нестачу вакцин проти COVID-19 вирішили відтермінувати введення другої дози вакцини, щоб максимально збільшити число людей, які хоча б частково будуть захищені від важких форм коронавірусу. Результат експерименту здивував.

Який інтервал повинен бути між вакцинацією

У випадку відтермінування другого щеплення – рівень імунної відповіді зріс більш ніж в три рази у порівнянні з тими людьми, які отримали препарат згідно з рекомендованою схемою. Найкращий імунітет отримали люди, яким вводили другу дозу вакцини Pfizer через 3 або через 12 тижнів після першої ін'єкції.

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Пікові рівні антитіл були в 3,5 рази вище у тих, хто чекав близько 12 тижнів замість стандартних 3-4 тижнів. Рівень Т-клітинної відповіді у цій групи пацієнтів був нижче, ніж серед добровольців зі стандартною схемою введення.

Водночас це не сприяло швидшому зниженню рівня антитіл впродовж 9 тижнів після введення другої дози.

Карантинні заходи все ще потрібні

Тим часом автори вважають, що експеримент спрацював в тому числі завдяки заходам самоізоляції населення в цей період.

Збільшення інтервалу між дозами було правильним рішенням, однак карантин в країні також вплинув на результат,

– зазначив співавтор роботи Стівен Гріффін.

Втім, важливо врахувати, що дослідження охоплює використання тільки однієї мРНК вакцини, розробленої Pfizer-BioNTech.

Проте результати експерименту вакцинації препаратом Pfizer можуть допомогти іншим країнам змінити чинні реклмендації і регламенти щодо планування схем вакцинації.