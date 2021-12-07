Наразі вчені готуються протестувати новий підхід у клінічних дослідженнях. Крім цього, розглядають можливість і використання цього ад'юванту (тобто підсилювача) для вакцин проти раку.

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Ад'ювантом називають сполуку, яка допомагає посилити імунну відповідь, наприклад, при введенні вакцини.

Попри перспективність такої стратегії вакцинації, сьогодні у світі схвалено лише кілька ад'ювантів, зокрема поєднання сапонін (його застосовують у вакцині проти лишаю). У новій роботі дослідники із США розкрили механізм дії сапоніну та знайшли спосіб, як його посилити.

Як підсилили вакцини вчені

Сапоніни поєднали з молекулою MPLA – агоністом рецепторів, що викликають запальну реакцію. Досі вони вивчалися лише окремо, тому вчені вирішили оцінити їхній комбінований потенціал.

Новий ад'ювант протестували на моделях мишей з антигенами ВІЛ, дифтерії та грипу.

У порівнянні з іншими ад'ювантами, новий підхід виявився сильнішим, ніж будь-який з вже існуючих.

Подальші спостереження показали, що ад'ювант допомагає антигену швидше дістатися лімфовузлів і робить це через стимуляцію імунних клітин, які досі не були асоційовані з імунною відповіддю на вакцини.

Чому це працює? Швидкий доступ до лімфовузлів дуже важливий, оскільки антигени схильні до руйнування після того, як ввели вакцини. І чим раніше відбудеться "контакт", тим краще.

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Клінічні дослідження

Нині новий підхід готується до тестування у межах клінічних досліджень ВІЛ. Вони мають розпочатися у 2022 році. Тим часом ад'ювант може виявитися ефективним і для протиракових вакцин, оскільки крім В-клітин стимулює активність Т-клітин.

Наприклад, нещодавно вчені зі Стенфорда представили нову технологію імунотерапії раку, за допомогою якої вдалося досягти повної регресії пухлини грудей та підшлункової залози.