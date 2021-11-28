Знайшли спосіб знищити коронавірус за 2 секунди

Вчені з Ізраїля провели дослідження і показали, що може вбити деякі віруси. Зокрема, COVID-19 і вірус поліомієліту.

"Смерть" для вірусу

Для цього вчені застосували міліметрові хвилі. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за лічені секунди.

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За даними вчених, ця форма випромінювання може вбити 99% коронавірусів та поліовірусів з поверхонь протягом двох секунд.

Як це працює

Цей вид випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль. Довжина однієї становить приблизно 3 міліметри.

Випромінювання, наприклад, від мобільного телефону має довжину хвилі приблизно 30 сантиметрів, а від мікрохвильової печі – орієнтовно 12 сантиметрів.

Попередні дослідження показали, що міліметрові хвилі можуть бути дуже ефективними для боротьби з пухлинами та знищення ракових клітин.

Чи можна цей спосіб використовувати на людях

При цьому вчені заявили, що нині технологію міліметрових хвиль не можна спрямовувати на коронавірус в організмі людини. Однак вони можуть бути ефективними для приміщень, обладнання та будь-яких поверхонь, які слід очистити від вірусу.

Випромінювання міліметрових хвиль дуже м'яке щодо поверхонь: воно не нагріває їх і не впливає на них. Тому його можна використовувати його навіть, до прикладу, на електронному обладнанні.

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Ці дослідження можуть мати важливе значення для дезінфекції середовища та обладнання швидким та ефективним способом. У майбутньому вчені хочуть перевірити застосування цієї технології для дезінфекції води.