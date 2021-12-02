Як встановили причину тромбозу
За допомогою кріоелектронної мікроскопії вчені простежили за аденовірусом, який присутній у вакцині для доставлення генетичного матеріалу коронавірусу в клітини.
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Реакція організму
Врешті організм починає атакувати PF4, адже сприймає його за частину чужорідного аденовірусу, до якого білок "прилип".
Далі у кров виділяються антитіла, які зв'язуються з PF4 та власне і спричиняють утворення згустків крові.
Чому це відкриття важливе
Розкриття механізму VITT, ймовірно, допоможе створити фактор запобігання та лікування цього ускладнення.
Варто додати також, що Оксфордський університет, який розробляв вакцину спільно з AstraZeneca, відмовився коментувати це дослідження.
Що відомо про тромбоз після вакцини AstraZeneca
- На початку березня 2021 року низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через занепокоєння можливими побічними ефектами.
- Лише після заяв ВООЗ та інших регуляторів щодо безпечності препарату – більшість із них відновила вакцинацію.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендувало вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів.
- У міжнародних відомствах наголошують, що ці випадки – вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.