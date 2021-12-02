Як встановили причину тромбозу

За допомогою кріоелектронної мікроскопії вчені простежили за аденовірусом, який присутній у вакцині для доставлення генетичного матеріалу коронавірусу в клітини.

Увага Як покращити ефект мРНК-вакцин

Важливо! Вони з'ясували, що поверхня аденовірусу, наче магніт, притягує специфічний білок крові, відомий як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Цей білок – маленька молекула, яка відповідає за згортання крові.

Реакція організму

Врешті організм починає атакувати PF4, адже сприймає його за частину чужорідного аденовірусу, до якого білок "прилип".

Далі у кров виділяються антитіла, які зв'язуються з PF4 та власне і спричиняють утворення згустків крові.

Чому це відкриття важливе

Розкриття механізму VITT, ймовірно, допоможе створити фактор запобігання та лікування цього ускладнення.

Варто додати також, що Оксфордський університет, який розробляв вакцину спільно з AstraZeneca, відмовився коментувати це дослідження.

Що відомо про тромбоз після вакцини AstraZeneca