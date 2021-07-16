Знайшли суперантитіло проти коронавірусу: чим воно особливе

Вчені відкрили антитіло S2H97 проти коронавірусів. Воно не лише має сильні нейтралізувальні здібності, а й може захистити тварин від інфікування COVID-19.

Нові варіанти SARS-CoV-2 мають властивість знижувати ефективність антитіл, які продукуються вакцинами. Але вчені з Центру досліджень раку імені Фреда Хатчінсона захотіли змінити ситуацію та розпочали пошуки ефективніших засобів для лікування та профілактики COVID-19.

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Як вчені знайшли нове антитіло

Для цього вони проаналізували 12 антитіл від перехворілих COVID-19 пацієнтів. Всі вони прикріплюються до фрагменту спайкового білка під назвою рецептор-зв'язувальний домен.

Далі науковці склали список з тисяч мутацій у зв'язуючих доменах різних варіантів SARS-CoV-2 та інших коронавірусів з групи сарбековірусов.

Потім вчені вивчили вплив цих мутацій на здатність антитіл прикріплятися до рецептор-зв'язуючого домену.

В результаті дослідникам вдалося ідентифікувати антитіло S2H97, яке не лише нейтралізувало SARS-CoV-2 та інші коронавіруси, а й змогло захистити хом'яків від інфікування COVID-19.

Це найкрутіші антитіла з усіх, що ми вивчали,

– заявив автор роботи Тайлер Старр.

В чому секрет суперсили S2H97

Вивчивши структуру S2H97 команда виявила, що антитіло націлюється на раніше приховану область спайкового білка SARS-CoV-2.

Націлені на цю область молекули здатні генерувати захист від безлічі вірусів і можуть бути використані в вакцинах,

– пояснив Старр.

Він сподівається, що відкриття дозволить покращити ефективність майбутніх ліків і COVID-вакцин.