Підшлункова залоза виробляє інсулін, це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. На жаль, у людей з діабетом 2 типу вироблення інсуліну порушене і це впливає на засвоєння глюкози.

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Тому можуть виникати гострі ускладнення діабету: кетоацидоз та гіперглікемічну (діабетичну) кому. Такі стани дуже небезпечні і призводять до втрати свідомості і навіть смерті.\

Чай пуер знижує рівень цукру у крові

Китайські дослідники провели метааналіз, щоб вивчити антигіперглікемічний (знижує рівень цукру) ефект чаю пуер. Це найстаріший вид китайського чаю, який відрізняється специфічною технологією виробництва.

Результати метааналізу показали, що чай пуер, має значну антигіперглікемічну дію. Тобто він дійсно знижує рівень цукру в крові, у тому числі рівень глюкози в крові натще.

Інші способи знизити рівень цукру у крові

Лікарі попереджають, що деякі продукти викликають стрибок цукру в крові після вживання тому їх бажано уникати. Насамперед варто відмовитися від швидких вуглеводів. Це цукор, солодощі, солодкі фрукти, сиропи.

Перевагу варто віддавати повільним вуглеводам, які довго розщеплюються в кишечнику, а потім всмоктуються в кров. Такі вуглеводи містяться у крупах, овочах та несолодких фруктах.

Також діабетикам важливо включати в раціон клітковину. Це неперетравлювані вуглеводи, які уповільнюють всмоктування цукру (тим самим знижують рівень глюкози в крові).

Людям із діабетом важливо обмежувати продукти з високим глікемічним індексом (ГІ). Цей індекс – умовна величина, яка показує, як сильно підніметься рівень цукру після вживання того чи іншого продукту.