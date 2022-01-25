Знайшли вже готові ліки, які блокують коронавірус
Джерело:Briefings in Bioinformatics
Фінські дослідники повідомили, що виявили серед наявних на ринку ліків цілих два препарати, які блокують коронавірусну інфекцію.
За словами вчених, ліки запобігають зараженню вихідною формою COVID-19 та штамом Дельта. Запевняють, що це відкриття допоможе покращити лікування пацієнтів з коронавірусом.
Увага Виявили ще один новий симптом Омікрону
Як вчені виявили ліки, що запобігають зараженню COVID-19
Спочатку дослідники відібрали потенційні препарати із бази даних, що містить тисячі ліків. Для подальшого вивчення вони обрали:
- 23 протиракові;
- протимікробні;
- противірусні препарати.
У результаті вчені виявили ефективний, на їхню думку, засіб для лікування коронавірусної інфекції.
Згодом науковці провели досліди на людських клітинах. Вони встановили, що комбінація двох препаратів – бафетинібу та похідного стауроспорину (UCN-01) – запобігає запаленню клітин та посилює дію один одного.
За словами дослідників, ця комбінація також запобігає зараженню Дельта-варіантом коронавірусу.Довідка. Дослідження провели в експертному центрі FHAIVE при Університеті Тампере, який займається розробкою альтернативних тестувань на тваринних методах.
Деталі дослідження
Воно поєднало безліч методів універсальним способом, що може бути корисним і при лікуванні інших захворювань.
"Комплексна стратегія, яку ми розробили у цьому дослідженні, може застосовуватись і для пошуку ліків проти інших захворювань", – заявив очільник дослідження.Наголосимо! Наразі найефективнішим способом вберегтися від важкої форми коронавірусу та смерті від недуги залишається саме вакцинація.