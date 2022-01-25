Знайшли вже готові ліки, які блокують коронавірус

Фінські дослідники повідомили, що виявили серед наявних на ринку ліків цілих два препарати, які блокують коронавірусну інфекцію.

За словами вчених, ліки запобігають зараженню вихідною формою COVID-19 та штамом Дельта. Запевняють, що це відкриття допоможе покращити лікування пацієнтів з коронавірусом.

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Як вчені виявили ліки, що запобігають зараженню COVID-19

Спочатку дослідники відібрали потенційні препарати із бази даних, що містить тисячі ліків. Для подальшого вивчення вони обрали:

23 протиракові; протимікробні; противірусні препарати.

У результаті вчені виявили ефективний, на їхню думку, засіб для лікування коронавірусної інфекції.

Згодом науковці провели досліди на людських клітинах. Вони встановили, що комбінація двох препаратів – бафетинібу та похідного стауроспорину (UCN-01) – запобігає запаленню клітин та посилює дію один одного.

За словами дослідників, ця комбінація також запобігає зараженню Дельта-варіантом коронавірусу.

Деталі дослідження

Дослідження провели в експертному центрі FHAIVE при Університеті Тампере, який займається розробкою альтернативних тестувань на тваринних методах.

Воно поєднало безліч методів універсальним способом, що може бути корисним і при лікуванні інших захворювань.

"Комплексна стратегія, яку ми розробили у цьому дослідженні, може застосовуватись і для пошуку ліків проти інших захворювань", – заявив очільник дослідження.

Наразі найефективнішим способом вберегтися від важкої форми коронавірусу та смерті від недуги залишається саме вакцинація.