Запахи відіграють важливу роль у соціальній комунікації у людей та тварин. До прикладу, самка кролика може напасти на своє потомство, почувши на них запах іншої самки.

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Багато хімічних молекул можуть не тільки провокувати, але й пригнічувати агресію навіть у людей. Одним із найвідоміших гормонів, залучених до регуляції суперництва та агресії, є тестостерон. Відомо, що запах людських сліз може знижувати рівень тестостерону у чоловіків. Щоправда, невідомо, чи це впливає він прояв агресії.

Дослідники з Інституту імені Вейцмана виділили з'єднання без помітного запаху, яке назвали "гексадеканалом" (hexadecanal) або "гексом" (HEX). Раніше його виявили у мишей як регулювальну соціальну взаємодію.

"Гекс" – що це за запах? Виділяється в організмі через шкіру, кал та дихання.

Подробиці експерименту:

Вчені запросили 127 учасників та учасниць.

Половина групи отримала пробірки з плацебо, половина – з "гексом".

Після цього кожному учаснику наклеїли над верхньою губою смужку, просочену речовиною, з якою вони залишалися до кінця експерименту.

Я дослідники провокували агресію

Щоб спровокувати агресію в лабораторних умовах, дослідники використали популярну методику, засновану на парадигмі агресії Тейлора: у першій частині тестової сесії учасники грали в комп'ютерну версію гри "ультиматум", де їм потрібно було розподілити ігрові очки між собою та партнером. Партнер міг погодитися з пропозицією або відмовитися.

Гра була запрограмована таким чином, що "партнер" погоджувався лише на несправедливі стосовно основного учасника пропозиції; створювалася свого роду провокація.

У другій частині сесії учасникам потрібно було якнайшвидше натиснути на кнопку, змагаючись із "партнером", якщо вони бачили, що на екрані змінилася форма цільової фігури, яку потрібно було вгадати. Той, хто переміг, міг обрати, з якою інтенсивністю "партнер" почує гучний і неприємний звук; гучність звуку служила метрикою інтенсивності агресії.

Результати дослідження

Виявилося, що у групі, яка вдихала "гекс", жінки були більш агресивними, ніж чоловіки.

Вчені вважають, що "гекс" може впливати внаслідок моделювання функціонального зв'язку між областями мозку, які відповідають за соціальну оцінку, та областями, що регулюють агресивну поведінку.