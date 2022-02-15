Це корелюється зі структурними змінами мозку, здатними вплинути на харчові уподобання та апетит. Таких висновків дійшли вчені з університету Рочестера та Інституту неврології імені Ернеста Дж. Дель Монте.

Важливо Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Як хронічний біль пов'язаний із харчовою поведінкою

Вченим давно відомо про існування зв'язку між болем та апетитом. Люди, які страждають на хронічні болі, часто стикаються і з зайвою вагою. Тепер вчені знайшли можливе пояснення цього зв'язку.

А саме: постійне почуття болю впливає на область мозку, пов'язану з мотивацією та задоволенням, а це може порушити харчову поведінку людини та змінити її смакові уподобання.

Що показали експерименти на людях

В експериментах брали участь здорові люди, пацієнти з хронічним болем у попереку та з гострим болем. Їх розділили на 2 групи:

у першій під час повторного дослідження, яке проводили через рік, біль пройшов;

у другій – почав ставати хронічним.

Вчені оцінили почуття насичення піддослідних, а також їхню реакцію на продукти, що містять цукор та жир, – желатиновий десерт та пудинг. У жодної людини, яка взяла участь в експерименті, не виявили жодних змін у харчовій поведінці, пов'язаних із цукром.

Однак пацієнти з хронічним та тривалим гострим болем втрачали задоволення від поїдання пудингу. Також у них спостерігалося порушення почуття насичення під час їжі.

Люди скаржилися, що згодом продукти з високим вмістом жирів перестали здаватися смачними. Ці зміни харчових переваг ніяк не вплинули на загальну кількість споживаних калорій, оскільки у пацієнтів посилився апетит,

– пояснили вчені.

Все стало зрозуміло після сканування мозку

За допомогою магнітно-резонансної томографії вчені виявили відмінності в області ядра. Ці нейрони беруть участь у прийнятті рішень та мотивації, а також пов'язані з почуттям задоволення.

Прилежне ядро ​​було нормальним як у пацієнтів, біль яких пройшов через рік, так і у людей з розладами харчової поведінки, але без болю.

Однак у випробуваних з хронічним болем ядро ​​виявилося меншого розміру.

Зверніть увагу Навіть одна додаткова година сну дозволяє різко схуднути: нове дослідження

Так, ожиріння у пацієнтів з хронічним болем може бути викликане не браком руху, а зміною харчової поведінки, яка починається після того, як біль стає хронічним і супроводжується структурними змінами в прилеглому ядрі головного мозку.