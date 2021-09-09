Невакциноване населення є причиною мутації вірусу

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян пояснив, що вірус продовжує мутувати в країнах, де населення не вакцинували.

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У ВООЗ повідомили, що захворюваність у світі вийшла на плато на рівні 4,5 мільйона зареєстрованих випадків інфікування на тиждень.

Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно. Я думаю, що цей вірус залишиться з нами і він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу, розвиватиметься, щоб стати одним з інших вірусів, що вражають нас,

– наголосив експерт ВООЗ Майк Раян.

Штам Дельта швидше передається між людьми

Крім того, глава групи ВООЗ щодо боротьби з COVID-19 Марія ван Керкхове також розповіла, що варіант Дельта небезпечний через свою підвищену трансмісивність.

Увага! Вірус вдвічі перевищує показник передання початкового вірусу.

Небезпека інших мутацій

У звіті також йдеться про те, що виявлений у Колумбії штам МЮ може ухилятися від імунного захисту організму, який викликаний природною інфекцією або вакцинацією.

Новий варіант коронавірусу вже виявлений у 39 країнах, водночас циркуляцію штаму Дельта підтвердили щонайменше у 170 країнах світу.

Водночас експерти застерегли, що не має суттєвого значення той факт, чи мають нові штами генетичні зміни, які дозволяють уникнути захисту вакцин, якщо вони можуть ефективно передаватися.

Усі варіанти коронавірусу під контролем ВООЗ

У ВООЗ очікують появу й інших варіантів коронавірусу, подібних до штаму Дельта.

Кожен штам потрібно розглядати в контексті його характеристик та ймовірності провокувати серйозні захворювання, здатності до передачі та можливості уникнути дії вакцин,

– пояснив експерт.

Марія ван Керкхове також зауважила, що сьогодні ситуація з пандемією могла бути зовсім інакшою, якби світ зробив перші кроки для протидії поширенню вірусу.

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