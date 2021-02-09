Понижена температура тіла: чому виникає та що робити

36,6 – це не єдина норма. Температура тіла у здорових людей коливається від 37,1 до 37,2 градуса Цельсія. Наш організм постійно регулює нашу температуру до умов навколишнього середовища.

Які причини зниження температури

Є кілька станів, при яких температура тіла знижується нижче норми.

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Гіпотиреоз – недостатнє вироблення гормонів щитоподібної залози. Гіпотиреоз може протікати безсимптомно на ранніх стадіях, але з часом він викликає: ожиріння, болі в суглобах, хвороби серця і безпліддя.

Хоча на гіпотиреоз найчастіше хворіють жінки середнього і старшого віку, захворювання може виникати навіть у малюків.

Симптоми гіпотиреозу включають:

збільшену щитоподібну залозу (зоб);

втому;

підвищену чутливість до холоду;

закреп;

суху шкіру;

збільшення ваги;

опухле обличчя;

слабкість і біль у м'язах;

уповільнення пульсу.

Залізодефіцитна анемія – стан, при якому організму не вистачає еритроцитів, щоб постачати потрібну кількість кисню до тканин. Без достатньої кількості заліза організм не може виробляти в червоних кров'яних тільцях потрібну кількість гемоглобіну.

Симптоми залізодефіцитної анемії:

втома, слабкість;

запаморочення;

головний біль;

бліда шкіра;

пришвидшене серцебиття;

ламкі нігті та волосся.

Довге перебування на холоді може привести до переохолодження, або гіпотермії. Немовлята і люди похилого віку особливо схильні до переохолодження, оскільки їхні тіла не так добре справляються з терморегуляцією.

Щоб уникнути переохолодження, в морозний день одягайтеся тепліше і на довгій прогулянці краще не пийте алкоголь. Він розширює кровоносні судини, тому тіло швидше втрачає тепло.

Коли звертатися до лікаря через низьку температуру тіла

Звичайно, не потрібно бігти в лікарню кожен раз, коли температура опускається трохи нижче норми. Але якщо ваша температура постійно нижче 35 ° C і ви відчуваєте якісь неприємні симптоми, все ж слід поговорити з терапевтом.

Тремтіння, відчуття сильної втоми, сонливість, сплутаність свідомості, порушення координації, невиразна мова – ознаки гіпотермії, при яких варто звернутися за допомогою. Якщо немає можливості проконсультуватися з лікарем, спробуйте зігрітися за допомогою ковдр, гарячого чаю і солодкої їжі, наприклад шоколадки (ці продукти швидко розщеплюються в шлунку і дають велику кількість калорій, які йдуть на зігрівання).